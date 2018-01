La policía suiza busca a un gallego por el presunto rapto de su hijo de 3 años

La policía suiza busca desde el pasado domingo al vigués Ismael G.O., de 32 años, por el presunto rapto de su hijo Noah, de tres años, de la casa de la madre, en Zúrich. Según los investigadores, este hombre habría llegado "desde el extranjero" para cumplimentar una visita al pequeño en casa de su madre el domingo por la mañana permaneciendo en paradero desconocido ambos desde entonces.

A última hora de la noche del domingo, según informa el periódico suizo 20 minutos, y pese a las "intensas investigaciones" del fiscal de Zúrich-Shil y de la policía cantonal, aún no se había logrado dar con el paradero del padre y del pequeño. "No se descarta que el hombre se haya trasladado con su hijo a un tercer país", declaraba Marc Besson, portavoz de la policía cantonal de Zúrich.

Sin embargo, la representación legal de este gallego afirmó ayer a este periódico que existe un procedimiento abierto en los juzgados de Vigo, pero todavía no se impusieron medidas cautelares, por lo tanto ambos progenitores cuentan con la custodia del menor. "No hay ni rapto ni secuestro porque no existen medidas cautelares", ratifican fuentes próximas al caso.

Los datos que facilitaron los agentes que investigan el caso se refieren al gallego en paradero desconocido como "un hombre que mide aproximadamente 180 centímetros, estatura atlética, cabello castaño y barba de tres días, así como una cicatriz en la mejilla izquierda". También ha trascendido que llevaba un muñeco Mickey Mouse tatuado en su brazo derecho y el nombre de su hijo en la muñeca izquierda.