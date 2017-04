La Fiscalía solicita 46 años de cárcel para el acusado de matar a una pareja en Arbo

La Fiscalía ha solicitado una pena de 46 años de prisión para Arturo Domínguez Sebastiá, de 38 años y natural de la localidad ourensana de Padrenda como supuesto autor de la muerte a tiros de su expareja, Beatriz Rodríguez Mariño, de 30 años, y del actual novio de esta, Sergio Rodríguez, hallados dentro del coche de este último en las inmediaciones del monte de A Telleira, en Arbo, en julio de 2015. El fiscal lo acusa de dos delitos de asesinato para los que solicita 23 años por cada uno de ellos. Además, también reclama la imposición de una indemnización para las familias de la víctimas atendiendo a los baremos señalados en la Ley de Responsabilidad Civil.



La defensa de Arturo Domínguez, en prisión provisional desde el hallazgo de los cuerpos de la pareja, insiste en la inocencia de su defendido y solicita su absolución. "No hay prueba racional contra él. No participó en los hechos, por lo tanto no hay delito y nosotros solo pedimos su absolución", explica su letrado, Miguel Meleiro, quien sí condena los hechos acaecidos y pide dar con el "culpable". "Hemos vuelto a pedir su puesta en libertad porque no hay pruebas en su contra", señala el abogado.



En contra de Domínguez se encontrarían unos mensajes de WhatsApp que el procesado había mandado a Beatríz Rodríguez días antes del fatídico suceso. Fue precisamente el contenido de los mismos, que supuestamente proferían amenazas contra la joven, los testimonios de varias personas que escucharon al acusado afirmar que la mataría y las pruebas recabadas por la Guardia Civil en la vivienda del presunto autor del doble crimen, lo que motivó su ingreso en prisión preventiva a la espera de la celebración de la vista oral.