La Fiscalía deja en delito de lesiones las 24 cuchilladas de un hombre a su pareja

La Fiscalía de la Audiencia de Pontevedra decidió ayer rebajar la acusación que sostenía contra un vecino de la localidad pontevedresa de Pontecesures, Alfonso C. B., a quien inicialmente acusaba de una tentativa de homicidio contra la que era su pareja en el domicilio de ambos en octubre de 2015. La fiscal solicitó al tribunal que se le imponga al acusado una pena de 3,5 años de prisión como autor de un delito de lesiones agravado por el uso de un instrumento peligroso, además de cinco años de libertad vigilada y siete de alejamiento respecto a la víctima, vecina. El Ministerio público entiende que el acusado sí inició el ataque con ánimo homicida pero "cesó en su intención de matarla" por lo que cree que se produjo "un desestimiento activo de la tentativa de homicidio". Inicialmente solicitaba una pena de nueve años y medio de prisión.

El juicio acabó con el acusado haciendo uso de su derecho a la última palabra. Insistió en que en su ataque usó "un único cuchillo" y añadió: "Como me dio pena no la quise matar y si la quisiera matar esa ya no estaría aquí", en alusión a la presencia de la mujer en el juicio.