"No hubo consentimiento", dice el abogado de la víctima de La Manada tras oír el audio

El abogado de la joven madrileña denunciante de una violación en los Sanfermines reiteró que el audio del vídeo grabado por La Manada, demuestra que fue "de todo menos consentido". Por este audio prestaron declaración dos agentes de la Policía Foral en la sexta sesión del juicio que se sigue por esos hechos en la Audiencia de Navarra contra cinco andaluces, entre ellos un guardia civil y un militar, y para los que la Fiscalía pide 22 años y 10 meses de cárcel.

Al termino de la sesión, el letrado aseguró que del testimonio de los policías sobre este audio se concluye que "no hubo consentimiento por ningún sitio" por parte de la chica para mantener relaciones sexuales con los jóvenes.

Por su parte, el abogado de tres de los procesados, Agustín Martínez Becerra, ha considerado que con los 96 segundos de grabación que hay "en forma alguna puede quedar acreditado lo que se pone de manifiesto por la parte contraria". En este sentido ha añadido que "no" se le escucha a la joven hablar y a los procesados solo "frases y expresiones muy breves", por lo que "no implica consentimiento ni la interpretación contraria". Será previsiblemente esta mañana cuando esos vídeos se vean por primera vez en la sala, ya que está citado a testificar el agente de la Policía Foral que se encargó de analizar el contenido de los mismos. Son media docena de piezas, en total 96 segundos, que desde la defensa de los acusados se planteó al inicio de la vista oral que se proyectaran durante el testimonio de la denunciante, lo que finalmente no sucedió al no solicitarlo ninguna de las partes a pesar de haberlo autorizado el tribunal.

Hoy están convocados los peritos que se encargaron de la parte psicológica: los forenses del juzgado que vieron a la joven madrileña y los que la examinaron después.