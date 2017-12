Un atleta "normal y corriente"

El Clube Atletismo +9 Moraña fue lugar de entrenamientos y deporte para José Enrique Abuín Gey, El Chicle durante más de dos años, según explicaron ayer fuentes cercanas al club que indican, no obstante, que durante esta temporada ya no pertenecía oficialmente a sus filas.

Esta formación deportiva es un equipo en el que la mayor parte de sus integrantes se dedican a entrenar y competir de forma aficionada, como era el caso de Abuín. Desde la entidad explican que el ahora investigado por la desaparición de Diana Quer, sufrió en su día una lesión en hombro y una posterior operación que le obligó a apartarse de la práctica deportiva diario y, por tanto dejar a un lado su pertenencia al club de Moraña. De hecho, fue detenido al jueves en la Mutua de Boiro donde recibía tratamiento de fisioterapia.

Aunque el club es de Moraña, los entrenamientos se realizaban en la pista de atletismo de As Canteiras, en Cuntis. Pese a esa lesión, vecinos de este segundo municipio aseguraron ayer que aún era frecuente verlo utilizar en estos últimos tiempos esas instalaciones El Chicle llegó al club de Moraña a través de su hija, a la cual acercaba frecuentemente para entrenar desde Rianxo por recomendación de un familiar de su esposa. Los frecuentes viajes hasta Cuntis para acompañar a su hija y su presencia en los entrenamientos despertaron en él mismo un interés por el deporte que se concretó con el paso definitivo de ser un miembro activo más en las filas del +9 Moraña.

"Teníamos poco trato con él porque al final somos un club aficionado y él no venía a todos los entrenamientos y a veces acudía a alguna carrera", indica un portavoz del club, que quiso recalcar que a día de hoy ni Abuín ni nadie de su familia tienen ficha en vigor con +9 Moraña. Una de esas carreras en las que participó con la camiseta morañesa fue la prueba popular en la que el club ejerce como local y organizador, la Carneiro ó Espeto, que se celebra a finales del mes de julio.

Desde el club señalan que era un atleta "normal y corriente" y expresan su total sorpresa por todo lo ocurrido con el ahora detenido y que hasta hace poco defendía sus colores. "Estamos todos alucinando porque no sabíamos nada de lo que se está diciendo de él, tampoco conocíamos su historial con las drogas. Nos pareció a todos una persona normal y corriente", indican, algo que también comentan los vecinos de Cuntis cercanos a las instalaciones de As Canteiras y que pudieron tener trato con él en los últimos años. El hecho de que su residencia no esté fijada en la zona tampoco ayuda a que alguien del club tuviese una idea general del historial delictivo de Abuín. "No le vas a pedir los antecedentes a cada persona que se acerca por el club ni preguntarle qué es lo que hacen cuando no está con nosotros entrenado. Al final nunca sabes qué es lo que está haciendo ni el vecino que tienes al lado", comentan desde el +9 Moraña, cuyos responsables no pueden más que sentir "pena" por todo lo ocurrido y que desgraciadamente está poniendo el nombre de su club al lado de un incidente en el que son tajantes al afirmar que nada tienen que ver.

"Cuando me lo dijeron, me quedé totalmente de piedra. Venía muchas veces por aquí a entrenar y la última vez que lo vi fue hace unas dos o tres semanas. Hablaba con él con normalidad y nunca me enteré de su pasado", comenta un vecino de Cuntis que prefiere permanecer en el anonimato.