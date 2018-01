La Guardia Civil corrió un riesgo al no detenerle

El responsable de la comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, el coronel Francisco Javier Jambrina, defendió el papel del cuerpo de seguridad en el ca so Diana Quer y expone que no se detuvo antes a José Enrique Abuín, El Chicle, "porque había riesgo de que no se consiguiese una condena por falta de pruebas".

En una entrevista en la Cadena SER, Jambrina admite que de no frustrarse el intento de rapto de una joven en la localidad de coruñesa Boiro, "podría haber ocurrido" un caso parecido al de Diana Quer, aunque matizó que de detenerse a Abuín de forma precipitada "también" podía suceder algo similar. El representante de la Guardia Civil reconoce que se corrió "un riesgo" al no haberle detenido antes, pero cree que el peligro sería "mayor" en el caso de que José Enrique Abuín no fuese condenado y quedase en libertad.

"Cuando ya ha pasado por el juez y el juez ha dicho que no hay motivos para procesarlo no podemos estar detrás", señala el coronel Jambrina. De momento no se han encontrado otras agresiones que puedan atribuirse a El Chicle aunque "se están revisando todos los casos", añadió.