Otro caso mediático con un letrado que renunció: el de Marta del Castillo

José Enrique Abuín Gey se quedó el viernes sin abogado. José Ramón Sierra renunciaba a seguir en el caso. ¿Qué ocurrirá? Varios letrados, desvelaba Sierra, ya se habían puesto en contacto con él interesados en defender a El Chicle. Pero aunque no lograse un abogado particular, se le asignaría uno de oficio. "Eso no debe suponer una paralización en la instrucción de la causa, el proceso es rápido", explicaban ayer varios juristas.

¿Es frecuente que un abogado deje a su representado? "No es lo habitual, pero ocurre en ciertas ocasiones; cuando renuncié a seguir con un cliente fue sobre todo por discrepancias en la estrategia a seguir", relata un letrado. La renuncia del abogado de El Chicle alcanzó gran repercusión. Pero hubo otro asunto también mediático en el que sucedió lo mismo. Fue en 2009, cuando el abogado de Miguel Carcaño, asesino confeso de Marta del Castillo, dejó el caso por los continuos cambios de versión del joven. El problema tardó en resolverse: nadie quería representarlo e incluso la primera letrada de oficio asignada no se hizo cargo por motivos "personales y profesionales". El colegio de abogados designó a otra penalista.