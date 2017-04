Los once candidatos a las elecciones de Francia, juntos en un programa

La televisión pública francesa France 2 anunció ayer que mañana reunirá en un programa en horario de máxima audiencia a los once candidatos a las elecciones presidenciales del país, a tres días de la primera vuelta, aunque no habrá un debate entre ellos sino que serán entrevistados sucesivamente.



France 2 había mostrado su interés por organizar un segundo debate entre los once postulantes, pero la negativa de algunos de ellos, en particular del izquierdista Jean-Luc Mélenchon, le obligó a cambiar de planes. En su lugar, la televisión pública emitirá en directo el programa Presidenciales 2017, 15 minutos para convencer, en el que dos periodistas, Léa Salamé y David Pujadas, entrevistarán durante un cuarto de hora a cada candidato, en presencia de los otros.



Las preguntas a cada candidato se centrarán en dos temas elegidos por la redacción de informativos de la cadena, mientras que cada uno de ellos podrá elegir un tercero sobre el que explicar su programa. Al final de las once entrevistas, cada candidato dispondrá de dos minutos y medio más de conclusión para responder a sus rivales o enviar un mensaje a los electores.



Tras el debate entre los once pretendientes al Elíseo organizado el pasado día 4 por dos cadenas de televisión de información, France 2 anunció que haría un segundo a tres días de la primera vuelta. Pero algunos de los candidatos mostraron sus reservas al considerar que estaba demasiado cerca del escrutinio, por lo que finalmente la cadena renunció al debate.