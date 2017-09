Movistar+ recrea la llegada a América sin exaltar a colonos ni indígenas

El canal #0 de Movistar+ estrenará el mes que viene la serie histórica Conquistadores: Adventum, una producción que combina ficción y documental para recrear el descubrimiento de América sin "exaltar" a los colonos ni tampoco a los indígenas. Así presentó la serie su director, Israel del Santo, en el Festival de Televisión de Vitoria (FesTVal) que en su penúltima jornada acogió la proyección del primer episodio, que comienza en 1492 con el viaje de Colón a América.

Rodada en 4k y "muy documentada", esta producción, de ocho capítulos de 52 minutos, termina treinta años después del descubrimiento del nuevo continente con la llegada a Cádiz de Juan Sebastián Elcano tras dar la vuelta al mundo navegando.

La historia está contada "desde el punto de vista de la Corona de Castilla" -en la primera entrega la voz en off es la de uno de los marineros de las carabelas- pero no "exalta" el papel de los españoles en América, como tampoco lo hace con los nativos. "Cada uno que lo interprete como quiera, nosotros nos limitamos a contarlo", resumió Del Santo, quien reconoció, no obstante, que "las barbaridades que hicieron (los colonos) fueron espectaculares", aunque hubo comportamientos muy distintos: desde quien "usaba a los indios para transportar maderas, incluso a mujeres embarazadas", hasta quien "sólo quería evangelizarlos".

Conquistad ores: Adventum cuenta con la colaboración de Aitana Sánchez Gijón, que interpreta a Isabel la Católica.