Todo lo que se sabe del vestido de Cristina Pedroche

Cristina Pedroche ha creado todo un evento alrededor de su estilismo para dar las Campanadas. La presentadora sorprende, año tras año, con vestidos que no pasan desapercibidos y captan la atención de los espectadores.



El look que Pedroche ha elegido para despedir el año será una incógnita hasta el mismo 31 de diciembre. Sin embargo, la colaboradora de La Sexta ha ido dando algunas pistas en 'Zapeando', en su blog de la revista 'Hola' y en sus redes sociales.



Hemos recopilado todo lo que se sabe, hasta ahora, sobre el vestido que revolucionará las Campanadas de Antena 3.



Pedroche ha confesado, en varias ocasiones, que lleva preparando el vestido desde el mismísimo 1 de enero. Este año, ha vuelto a confiar en Hervé Moreau, el diseñador de la firma de vestidos de novias 'Pronovias'.



Josie, experto en moda y colaborador de 'Zapeando', ha acompañado a Pedroche en todo el proceso. En noviembre, la presentadora realizó las dos primeras pruebas del vestido: "Sólo me faltan unos botones", aseguró Pedroche.



Todo parece indicar que, este año, la colaboradora volverá a arriesgar con su outfit para dar la bienvenida al 2018. "O triunfas o eres un cuadro", comentó Josie después de acompañar a Pedroche a sus primeras pruebas de vestuario.







No fue hasta el pasado miércoles cuando Pedroche acudió a la última prueba de vestuario para hacerse las fotos oficiales. Sin embargo, el resultado no fue el esperado: "Ha sido un drama y Josie ha sacado toda su mala leche", aseguró en ´Zapeando´ la colaboradora.



Pero, afortunadamente, todo ha quedado en un susto. "Cada año ha sido una gran experiencia, pero éste me hace especial ilusión. Vamos a rememorar grandes e importantes momentos", afirmó la presentadora.



Además, ha querido responder a la polémica que se ha creado alrededor de su vestuario para las Campanadas con un divertido vídeo que ha colgado en su cuenta oficial de Instagram. En él se puede ver a la presentadora nerviosa y descontrolada en una habitación llena de recortes de vestidos y, tweets con críticas sobre su vestuario y su físico. El vídeo finaliza con Josie, su estilista, asegurando que "se le ha ido la olla".





Así, también ha dejado caer que su vestido será. Esto ha generado un debate en redes sociales sobre venderse con un determinado tipo de vestidos que no permiten nada a la imaginacón.Dejando a un lado la polémica y los comentarios, habrá que esperar hasta el domingo por la noche para ver el estilismo de la presentadora. Se aceptan apuestas. El año pasado, sorprendió con un vestido¿Volverá a repetir alguna de estas tendencias?