Frank Cuesta: "Exteriores me amenazó para no hablar mal"

El drama que está viviendo la exmujer de Frank Cuesta, el televisivo aventurero y animalista conocido por programas como ´Frank de la jungla´ o ´Wild Frank´, es una de las losas que más le pesan al presentador. Yuyee, de nacionalidad tailandesa, fue condenada en 2014 a quince años de cárcel cuando le interceptaron en un aeropuerto de aquél país portando 5 milígramos de cocaína.

En un nuevo vídeo que ha publicado Cuesta en redes sociales, arremete contra todo y contra todos por lo que él considera una injusticia, una suerte de venganza que va más dirigida contra él que contra la madre de sus hijos. Porque la defensa que el ´showman´ ha ejercido siempre de la naturaleza del país donde residió durante años y donde transcurrió su primera aventura televisiva, ´Frank de la jungla´, chocaba frontalmente con los intereses del Gobierno tailandés, que, según Cuesta, muchas veces están supeditados a los intereses de las mafias locales.

En el susodicho vídeo, Frank Cuesta aporta una prueba hasta ahora inédita: la ficha de encarcelamiento de Yuyee. Cuesta cree que la obtención de este documento puede suponer un problema para "quienes quieren que se calle", porque en él se comprueba como Yuyee "está condenada por traficar con intento de venta. Ha sido condenada por 5 miligramos de cocaína, que son 25 céntimos de euro". "¿Quién intenta vender 25 céntimos de euro?", se pregunta Frank Cuesta.

En animalista centra entonces el foco de sus reclamaciones en la embajadora de España en Tailandia, Carmen Moreno Raymundo. Según Cuesta, "la embajadora española no ha hecho nada, no ha tenido ningún interés por conocer a mis hijos"."Se podría haber resuelto todo en las dos primeras semanas, pero a ella no le dio la gana de hacer nada", resume Frank.

"Al final del día te das cuenta de que para la embajadora mis hijos son tres putos chinos de mierda. Ella es la máxima representación de España en Tailandia. Por lo tanto, si para la embajadora mis hijos son tres putos chinos de mierda, para el estado español son tres putos chinos, aunque tengan pasaporte español". Y extiende este interés nulo al jefe del Gobierno, ya que por ende, "también son tres putos chinos de mierda para el señor Rajoy".

En este incendiario vídeo, también desvela las supuestas coacciones que recibió el día que visitó el plató de ´El hormiguero´ por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores. "Me llamaron desde Asuntos Exteriores el día que iba a 'El Hormiguero' para que no hablase mal y terminaron amenazándome", explica el presentador.

Frank Cuesta termina su alegato expresando que lo que está viviendo "ya no es una injusticia, es una tortura y un secuestro familiar".