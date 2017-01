Carolina de Mónaco hace sombra a Marta Ortega

Nadie le hace sombra a Carolina de Mónaco. Ni la "zariña" Marta Ortega, por muy apetecible que sea todo lo que gira en torno a la previsible heredera de Zara. Ahí está "¡Hola!", entregada en cuerpo y alma a la primogénita de Rainiero y Gracia, a la que dedica un amplio "book" en portada al cumplir 60 años el próximo 23 de enero. "Luces y sombras de la vida de una princesa fascinante" , titula la revista en portada, que califica de "leyenda" a Carolina, quien aparece retratada de joven, con sus padres, en el funeral de su madre, en la playa, con sus hijos, con su anterior marido... Así las cosas poco sitio le ha quedado a Marta Ortega para exhibir la fiesta que organizó en un nightclub de Londres para celebrar sus 33 años. "¡Hola!" avisa de que da todos los detalles y secretos de un sarao en el que no faltó el novio, Carlos Torreta, y amigos como Luis Medina, Jon Kortajarena, Eugenia Silva o Amaia Salamanca.

La actualidad rosa se va a la televisión de mano de "Lecturas", quien da cuenta de un encuentro entre el ex de Terelu y Elettra "justo antes de entrar en GH Vip". De las Campos sigue hablando Jorge Javier, de vacaciones en Tailandia. "Son como Los Morancos", espeta. Una exclusiva: Yurena, la antigua Tamara de "No cambié", se ha echado novio. Más concretamente "encuentra el amor en First Dates".

De cumpleaños también está Ana Rosa, uno más que Carolina de Mónaco. A la presentadora dedica "Semana" su portada. Dicen que está en "su mejor momento" y dan las claves de su éxito. Secundan a Ana Rosa la coach de Cámbiame, Cristina, quien zanja una polémica en torno a Marta Torné y Carlota Corredera; y Emilio Aragón, que prepara la boda de su segunda hija.

Fran Rivera da muestras en "Diez Minutos" de que en eso de la conciliación es el rey: "Puedo compaginar los toros con la tele". Así se expresa el torero al hablar de su estreno como tertuliano. La revista ha sorprendido a la hija mayor de Álvaro Muñoz Escassi, Ana, con su novio. Y también a la actriz Ana Milán, que por lo visto corteja con un periodista cántabro.