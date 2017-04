La maleta perfecta para Semana Santa según Paula Echevarría

Todo el mundo habla de Paula Echevarría tras su separación de David Bustamante. A pesar de que no está pasando por su mejor momento, en lo que se refiere a sus 'looks', la actriz no ha bajado la guardia y en cada una de sus apariciones públicas ha sorprendido con un 'outfit' rompedor y 100% ´clonable´.



La actriz de ´Velvet´ es toda una referencia para muchas mujeres en España por su estilo y no es de extrañar porque no hay tendencia que se le resista, como lo ha demostrado en las últimas semanas. Cuando saltó la bomba de su separación con el cantante cántabro, Echevarría no quiso llamar la atención con su modelito y se decantó por un sencillo vestido vaquero con un volante, una de las tendencias de la temporada, en el bajo, que combinó con unas zapatillas, un look de entretiempo perfecto para un día de Semana Santa.





fue un poco más atrevida y a pesar de que apostó por una combinación de lo más sencilla con unos jeans, una camiseta y unas zapatillas blancas, la asturiana le dio un toque muy personal con una chaqueta de cuero con tachuelas que bien podríamos llevar para una jornada de turismo. No puede ser un 'outfit' más cómodo.Sencillo, pero con un toque sofisticadosobre su relación con el padre de su hija. La actriz habló y desde entonces su 'look' ha llenado las páginas de las revista y seguro que será uno de los más icónicos. A pesar del duro momento por el que estaba atravesando, Paula se vistió con colores muy alegres, como lo es el azul Klein y el blanco de su camiseta básica, y le dio un toque muy 'trendy' con el pañuelo anudado al cuello, una opción perfecta para cuando se quiere ir arreglada pero sin perder el toque casual.Sin embargo, Paula hay veces que arriesga, como lo demostró, un objeto de deseo entre las bloggers y una de las prendas más vistas en Instagram, que combinó con unos sencillos vaqueros. Eso sí, el 'look' le aportó mucha personalidad los kitten heels plateados y la bomber de TommyXGigi y el moño con el que recogió el pelo. Esta es la opción rompedora para un día non stop de terrazas.