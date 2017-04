Bustamante rompe su silencio

El cantante David Bustamante cree que aún puede salvar su matrimonio con la actriz Paula Echevarría. "Hay un distanciamiento, pero no es definitivo", dijo ayer el artista a un reportero del programa Sálvame de Telecinco. Ante su casa en San Vicente de la Barquera (Cantabria), Bustamante rompía así por vez primera su silencio público desde que trascendió que la pareja pasaba por una profunda crisis y había decidido poner fin a una década de matrimonio, un tiempo en el que se presentó en las redes sociales como una de las parejas más acarameladas del mundo del espectáculo en España.



Hasta ayer, el cantante estaba de vacaciones con su hija Daniela y, por sus declaraciones, no lo da todo por perdido. Confía en que podrá retomar su relación con Paula. "Seguro que se recupera, nos queremos todos mucho", declaró el cántabro. No obstante, no todo fueron buenas palabras a las puertas de su residencia en Cantabria. Bustamante se mostró muy molesto con los comentarios publicados estos últimos días sobre su estilo de vida, lo que habría sido el detonante de su separación. "Estáis dibujando a una persona que no conozco. Estáis tirando mi imagen por los suelos. Es feo, no me lo merezco porque siempre me he portado bien con la prensa", declaró.



Visiblemente molesto añadió ante los reporteros de prensa rosa: "No entiendo a quién he matado ni qué he hecho. Me parece que os estáis excediendo un montón". También aprovechó para enviar un irónico saludo a los tertulianos de programas de Telecinco del mundo del corazón: "Mando un beso para todos a ver si se os tranquiliza ese ímpetu de machacarme. Y va todo bien. Estamos felices. Gracias por preocuparos".



Pese a las declaraciones de ayer de Bustamante, distintos medios publicaron que la situación entre los dos es ya insostenible y aseguran que "Paula ya no puede más". Al parecer, algunos comportamientos y compañías del cantante fueron los que han provocado la ruptura sentimental.



Por su parte, la presentadora Paula Echevarría estaba deseando refugiarse en su tierra natal, Asturias, y así lo ha reflejado en su cuenta de Instagram. Una foto del cartel que anuncia la llegada al Principado acompañada del mensaje "Cómo te echaba de menos!" anunciaba ayer por la tarde su llegada a esa comunidad. Hace unos días ella misma declaraba: "Me muero de ganas de ir a Asturias, no voy desde Navidad, y Daniela se muere de ganas de estar con sus primas".



La asturiana hizo el viaje desde Madrid acompañada por sus padres y por el revuelo mediático que rodea cada una de sus apariciones desde que se hiciera pública suseparación del cantante David Bustamante. La familia se ha alojado en la casa que la actriz posee desde hace diez años en la calidad de Carreño. Un tranquilo chalet adosado en medio del campo en el que el Paula Echeveraría y David Bustamante desconectaban de sus compromisos profesionales.



La foto más buscada estos días es la del reencuentro de la pareja que, tras la separación, se ha repartido las vacaciones de Semana Santa de su hija. Daniela pasa unos días con su padre en Cantabria y se reencontrará con su madre en Asturias. Tras las primeras declaraciones del cantante en su tierra, Paula Echevarría ha optado por el silencio y ha pasado las primeras horas en Asturias sin salir de casa. El pasado miércoles, durante la presentación de un nuevo perfume, la actriz sí hablaba sobre lo sucedido. "En mi casa pasan cosas, pero no me voy a pronunciar al respecto", dijo para añadir: "El tiempo dirá. Quiero muchísmo a David y él me quiere muchísimo a mí".



Ayer en los alrededores de su vivienda solo se dejaban ver sus padres, su hermano y su cuñada. El objetivo, esquivar a los numerosos fotógrafos que hacen guardia en las inmedicaciones de la finca y que seguían su viaje desde Madrid. El cuartel general de la actriz está rodeado por la prensa y por los curiosos, es el caso de Lorena Álvarez y sus hijas Ainhoa y Paula. "Venimos de Pravia para ver si podemos hacernos una foto con ella. A mis hijas les gusta mucho y nunca pudimos verla. El año pasado incluso estuvimos en la procesión de Candás para ver si coincidíamos", indica.



Además de refugiarse en los suyos, Paula y David se han volcado en el trabajo. La actriz se incorporará muy pronto al rodaje de Velvet colección; el cantante, por su parte, se encuentra en plena gira.