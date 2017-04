El rincón secreto de David Bustamante para llorar sus penas

"¡Hola!" sabe dónde llora sus penas David Bustamante: frente al mar. Concretamente, el Cantábrico, lo mismo que su aún mujer Paula Echevarría, aunque ambos a varios kilómetros de distancia, él en San Vicente de la Barquera (Cantabria) y ella en Candás (Asturias). La revista ha pillado al cantante sentado "reflexionando" entre las rocas, junto a su hija Daniella. Encima de la foto, en un pequeño recuadrito, aparece Echevarría llorando. Pasión y calvario en Semana Santa les espera a ambos. Otra pareja, la de los Reyes de España, está ya de vacaciones después de haber cumplido con su agenda en Japón, un viaje del que la revista da buena cuenta. Felipe y Letizia pudieron conocer el "palacio prohibido". En la portada también hay lugar para Fonsi Nieto y su novia (y próxima mujer) Marta, que presumen de casa en Ibiza y dan detalles de su boda, de la que dicen será "rompedora" y "va a sorprender a todo el mundo". Habrá que estar atento...

De casa también presume esta semana Chabelita Pantoja, que posa en la portada de "Lecturas" con un llamativo traje verde y bastante maquillaje en una sala que bien puede ser el baño o el salón. "Me da rabia que me critiquen como madre, pero estoy muy segura de mí", suelta la hija de Isabel Pantoja así como el que no quiere la cosa. Otra dinastía ilustre, la de las Campos, accede a la portada de la revista. Pero no de mano de María Teresa ni de Terelu, sino de la tercera del grupo y menos conocida, la hija y hermana de ambas, respectivamente, Carmen Borrego. Ésta no ha tenido una vida fácil, cuentan, pues en su pasado figura la retirada de la custodia de sus hijos, además de haber sufrido (y superado) un ictus y un cáncer.

Bustamante hace doblete al aparecer también en "Semana", donde advierten de que el cantante no se lo va a poner fácil a Echevarría en el divorcio y quiere la custodia compartida, lo que ella no está por la labor de dárselo. Alejandro Albalá, el ex de Chabelita, ajusta cuentas con ella y cree un gran error haberse casado. La revista tiene un recuerdo para la tristemente fallecida Carme Chacón, que deja huérfano de madre a un niño de 9 años.

Chacón también es recordada en "Diez Minutos", donde lo llamativo es que no aparezcan los Bustamante-Echevarría, ni las Campos ni los Pantoja. Sí se cuela Alba Carrillo, que se tiene que despedir de su novio, con el que corteja hace poco, pues se va a la isla de "Supervivientes". En una isla está Anne Igartiburu, la gran protagonista de la portada, con todos sus hijos y su marido, el compositor Pablo Heras-Casado. La presentadora luce en Lanzarote tipazo, sonrisa y una bonita y sólida familia, que no es poco con los tiempos de rupturas y desavenencias que corren.