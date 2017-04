La familia real, fiel a Mallorca

La familia real cumplirá un año más con la tradición de asistir a la Misa del Domingo de Pascua en la Catedral de Palma de Mallorca. Aunque la presencia de los reyes y sus hijas el domingo próximo en la isla no figura en la agenda oficial de actos difundida ayer por la Casa del Rey, eso no quiere decir que vayan a ausentarse de participar en ese culto, según indican diferentes fuentes.



En estos últimos años, no siempre la familia real al completo ha acudido a la Misa de Pascua. Los Reyes, junto a sus dos hijas y a la reina Sofía han sido habituales asistentes, mientras que el rey Juan Carlos y la infanta Elena han hecho acto de presencia solo en ocasiones, como fue el caso de 2014.