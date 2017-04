La noche más oscura de Cristiano

Football Leaks vuelve a destapar las (presuntas) miserias de Cristiano Ronaldo. Apenas cuatro meses y medio después de difundir documentos que supuestamente probarían que el astro portugués del Real Madrid evadió 150 millones de euros a través de varias sociedades localizadas en diversos paraísos fiscales, la plataforma ha golpeado de nuevo al delantero al entregar al semanario alemán Der Spiegel documentación que probaría que el futbolista pagó a una mujer 375.000 dólares para evitar un juicio por violación.



Esa presunta agresión se habría producido en la madrugada del 13 de junio de 2009 -justo dos días después de que se anunciase el millonario traspaso del astro de Madeira del Manchester United al Real Madrid-, en una suite de lujo de un hotel de Las Vegas, en Estados Unidos. Según la información publicada por Der Spiegel, la presunta víctima, una mujer estadounidense que tenía 20 años en la época y cuya identidad el semanario alemán asegura conocer, habría sido forzada por el futbolista, que además le habría infringido diversas lesiones ante su resistencia.



Tras la presunta agresión, la mujer habría iniciado los trámites para denunciar al futbolista, pero el caso jamás llegaría a una corte penal, toda vez que los abogados de Cristiano Ronaldo habrían acordado con ella una indemnización económica a cambio de su silencio.



El acuerdo extrajudicial, siempre según Der Spiegel, se habría firmado bajo la mediación judicial del Estado de Nevada, en el que se localiza la ciudad de Las Vegas, en enero de 2010. El acuerdo habría sido firmado, en nombre del futbolista, por el abogado Carlos Osório de Castro, y la presunta víctima habría recibido esa cantidad de 375.000 dólares (unos 258.000 euros, al cambio de la época) a cambio de no llevar el asunto ante los tribunales y guardar perpetuo silencio sobre lo acontecido aquella noche de junio de 2009 en la suite del madridista.



La respuesta de Ronaldo ante las graves acusaciones de Der Spiegel ha llegado a través de Gestifute, la empresa propiedad de Jorge Mendes que lleva su representación, y que ha emitido un comunicado calificando de "obra de ficción periodística" la información del semanario alemán. "Se trata de una obra de ficción periodística. La supuesta víctima se niega a identificarse y a corroborar la historia. Y todo el enredo se basa en documentos no firmados y tan contradictorios que son identificados por códigos en correos electrónicos entre abogados que no mencionan a Cristiano Ronaldo y cuya autenticidad él desconoce, y en una supuesta carta que habría sido enviada por la víctima, pero que él nunca recibió", explica el comunicado.



"El reportaje de Der Spiegel", añade Gestifute, "es falso y Cristiano Ronaldo actuará contra ese órgano de comunicación por todos los medios a su alcance".