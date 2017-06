Con Más, el disco más vendido de la historia de España, cuyo 20 aniversario se celebra hoy con un gran concierto, Alejandro Sanz dio un vuelco a su carrera, dejando atrás la estela de músico para quinceañeras y también su relación profesional con su hasta entonces productor fetiche.

"No fue una decisión mía. (Miguel Ángel Arenas) Capi consideró que su etapa conmigo había terminado y se marchó de la grabación, pero mantengo con él la amistad", asegura sin perder la sonrisa Alejandro Sánchez (Madrid, 1968) durante una charla con Efe en la que, ante todo, subraya: "En mi vida he sido muy honesto con todo el mundo".

No habría sido extraño que hubiese perdido la cabeza. El fenómeno de masas que arrancó con Viviendo deprisa (1991) rara vez pisó el freno y a fecha de hoy al de Moratalaz se le estiman 25 millones de copias vendidas en todo el mundo, 20 Grammys Latinos y tres Grammys. En ese ascenso, jugó un papel fundamental su cuarto álbum de estudio como Alejandro Sanz (hubo un previo de 1989 como Alejandro Magno, Los chulos son pa' cuidarlos, que pasó inadvertido). " Más cumplió con creces todo lo que esperaba. Me dio todas las satisfacciones, a la gente que lo escuchó también, y prácticamente no había casa de este país que no lo tuviera", destaca sobre un trabajo que despachó más de 2 millones de copias en España, 6 en todo el mundo.

Pasó un año entero trabajando en él, sin apenas salir del estudio. "Mi madre dejaba la comida en la puerta y solo entraban una hora al día a limpiar", recordó en una reciente rueda de prensa. De ahí el "más" del título. "Fue un intento de poner en palabras todo lo que trato de impregnar en un disco. Siempre creo que se puede dar más y que en esa búsqueda es donde está la excelencia", ratifica.

Si tú me miras (1993), su segundo disco, que incluía la colaboración de Paco de Lucía, ya había obtenido buenas críticas. "Pero Más y El alma al aire (2000) fueron los discos con los que llegó mucha gente. Fue como: 'Cuidado, no estamos hablando de un cantante de quinceañeras, sino de un tío que trabaja su música y se compromete con ella'", reconoce.

Entre sus grandes logros, el sencillo Corazón partío, fusión de ritmos flamencos, poperos y latinos cuyo estribillo compuso en un hotel de Monterrey (México).