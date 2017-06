Dulceida: "Todavía no quiero ser mamá"

Encajando a la perfección con la personalidad retadora de la ginebra que está promocionando, Dulceida muestra su gran talento artístico interpretando la esencia de la marca a través de cuatro copas de balón coleccionables marcadas por unas líneas llenas de carácter.

Unos diseños en los que ha combinado el exotismo modernista con la fuerza de la naturaleza reflejando un estilo sofisticado, auténtico y fiel a los códigos de la marca. Dulceida ha sido capaz de contagiar sus ganas y motivación para desafiar las normas establecidas creando las suyas propias.

P: ¿Qué te queda por diseñar?

D: No lo sé, igual sí.

P: ¿Qué proyectos tienes ahora?

D: Seguir con la marca, que da muchisimo trabajo, y disfrutar de las islas este veranito.

P: He visto que has colgado una foto de tu camiseta feminista, ¿qué te han parecido las críticas?

D: De esto no hablo. Yo tengo mi opinión.

P: ¿Qué te planteas en vacaciones?

D: Disfrutar de las islas. Tenemos grandes paraísos en España. Yo en verano siempre intento estar más por aquí para disfrutar de la familia y de las islas.

P: Como influencer, ¿qué se va a llevar en verano?

D: Esto es relativo, los mejores básicos son unos buenos shorts y crop top blanco, pero a mi me gustan mucho los conjuntos de dos piezas, es decir, una falda con un top a conjunto. Se está viendo mucho y sería mi tendencia del verano.

P: De las famosas que sigues, ¿cuál es la que más te gusta a la hora de vestir?

D: Ahora mismo Chiara Ferragni. A veces me gusta, a veces me flipa, otras veces normal... pero es la que más sigo.

P: ¿Qué opinas de Sara Carbonero?

D: Me gusta mucho porque tiene un estilo muy personal, es un poco boho-chic, muy sencilla, pero muy elegante. El estilo de cada uno describe un poco su personalidad y Sara es elegante. Creo que va mucho con su estilo.

P: También se ha comentado mucho el estilismo que llevó Paula Echevarría a la comunión de su hija.

D: Lo de que a una boda o a una comunión tienes que ir de determinada forma... al final te puedes poner lo que quieras. Yo vi el look y dije: "¡Que diva!". Me encantó.

P: ¿Cómo llevas la fama?

D: Bien, a veces asusta, sobre todo cuando ves que tus amigos están mas incómodos que tú. Aun así, cada vez que me paran, aunque tenga prisa o tenga trabajo, yo me paro e intento hacer todo por ellos.

P: ¿Te esperabas esta fama?

D: No, la verdad que no. Todo ha sido pasito a pasito, pero cuando empecé esto no era ni un trabajo.

P: ¿Qué te han dicho tus seres queridos?

D: Nada. Al principio, cuando yo me ponía en el ordenador y decía que estaba trabajando, me decían: "Estás siempre con el ordenador". Luego muy bien, mi madre siempre me apoya en todo.

P: ¿Qué tal os lleváis las blogueras entre vosotras?

D: Muy bien. Si que es verdad que hay muchísima competencia, entonces yo tengo mis amigos y paso un poco de eso, pero si que se pelean bastante.

P: ¿Te ha molestado que Laura Escanes diga que, anque sois amigas, te ha molestado la exclusiva de su boda?

D: No.

P: ¿Te habría gustado hacer lo mismo?

D: Yo pude y no quise. Además, yo a Laura la adoro, creo que la están machacando un montón, todo son mentiras, justo ayer estuve hablando con ella, y no...

P: ¿Te gustaría ser mamá?

D: Dentro de cinco o seis... ¡Qué va! Todavía no.

P: ¿Balance del matrimonio?

D: Maravilloso, mejor que siendo novias.