Sanidad investiga un presunto parte médico falso de David Bustamante

La Consejería de Sanidad de Castilla y León ha confirmado que el cantante David Bustamante no fue atendido en el Hospital Clínico de Valladolid el pasado sábado, 2 de septiembre, e investiga el documento con membrete de este centro difundido como justificación de su fariongoamigdalitis para suspender el concierto que tenía previsto dar ese mismo día en Laguna de Duero (Valladolid).



En concreto, fuentes sanitarias consultadas por Europa Press han señalado que se ha abierto una investigación para ver por qué un documento de ese Hospital se ha utilizado para hacer un informe de un paciente que no ha sido atendido en el mismo, dado que David Bustamamente es el nombre del cantante y no su "nombre artístico".



El cantante de 'OT' alegó una "faringoamigdalitis aguda acompañada con fiebre y afectación de cuerdas vocales que le provoca afonía" para suspender el concierto que tenía previsto ofrecer en la plaza de toros de la localidad vallisoletana y adjuntó el informe médico que está siendo investigado.





El parte médico que adjuntó David Bustamante. Foto: EP/AYTO LAGUNA

Familia,la revisión de esta mañana muy bien,menos grave de lo que parecía y estoy más animado! Gracias por el apoyo!En pocos días al 100%! — Bustamante (@David_Busta) 4 de septiembre de 2017

Bustamante no ha hecho comentarios sobre este presunto parte médico falso y se ha limitado a señalar, en su cuenta de Twitter, que su afoníay ha dado las gracias por el apoyo recibido.