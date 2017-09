Michael Caine y sus "héroes" obreros

La dilatada carrera de Michael Caine dio inicio a mediados del siglo XX, en el momento en el que la clase obrera comenzó a escribir obras: "eran héroes", exclamó ayer en Venecia, donde presentó un documental sobre su generación. "Yo emergí como actor cuando la clase obrera comenzó a escribir", señaló el intérprete durante la presentación fuera de concurso de My Generation, un documental para el que ha puesto la voz, dirigido por David Batty. En aquel Londres gris y postindustrial tomaron las riendas de la escena cultural los herederos del antiguo proletariado, entre los que el oscarizado actor destacó el Nobel Harold Pinter o el dramaturgo John Osborne, con su célebre Look Back in Anger (1956).