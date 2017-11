Sbaraglia: "La cultura no puede verse solamente como un negocio"

El actor argentino Leonardo Sbaraglia considera que la cultura "no puede verse solamente como un negocio" y por ello ve clave que los gobiernos la apoyen, "la defiendan y creen las condiciones necesarias para engrosarla". En Argentina "estamos con la misma lucha que en España", que pasa por "que no se reduzca el rol del Estado en la creación de cultura" porque, según señala en una entrevista, "si no hay vanguardia, experimentación y apoyo del Estado, no se crece".

Sbaraglia (Buenos Aires, 1970) rueda estos días en Valencia El desentierro, un thriller que supone el debut en la dirección del valenciano Nacho Ruipérez y donde el actor argentino, ganador de un Goya al actor revelación en 2001 por Intacto, comparte protagonismo con Michel Noher, Jan Cornet, Ana Torrent y Cristina Perales.

En El desentierro, que finalizará su rodaje el próximo mes de diciembre, Sbaraglia da vida a Pau, un "espíritu libre", como él mismo lo define, "un rocker, un hombre muy carismático y enérgico, pero al que la vida le pasa factura".

En El desentierro se habla, según el actor argentino, de "la recuperación de la memoria y de la identidad, de volver a encontrarse con historias pasadas".