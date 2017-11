Portia de Rossi carga contra Steven Seagal

La actriz Portia de Rossi se unió ayer a las mujeres que denunciaron acoso sexual en el mundo de Hollywood, al relatar por las redes sociales un mal encuentro con el director y actor Steven Seagal.

Según escribió la actriz en su cuenta de Twitter, tenía una audición final con Seagal en la oficina de éste, aunque no indicó dónde ni cuándo ocurrió. "Me dijo lo importante que era tener química fuera de la pantalla mientras me sentaba y se desabrochaba los pantalones de cuero", contó la actriz, esposa de la presentadora Ellen Degeneres.

Hace unos días, la actriz Julianna Margulies, protagonista de la serie The Good Wife, relató una experiencia similar con Steven Seagal en los años noventa.