Jared Leto: "La gente no puede confundir la política con la vida"

Thirty Seconds to Mars, la famosa banda del no menos famoso actor y músico Jared Leto, se encuentra en España a unos meses de su próxima gira por el país y de publicar un disco y un documental "salvaje y sorprendente" que retrata en 24 horas las diferencias de EEUU, pero también su espíritu de unión.

"A pesar de las grandes diferencias, hay una poderosa confianza en la Constitución, en el país y en su capacidad de unirse cuando suceden tragedias como las de Houston, Puerto Rico o Las Vegas. La gente deja de lado la política y se une. Es muy inspirador. No se puede confundir la política con la vida, es solo una parte", afirmó Leto en una charla ayer con Efe.

A Madrid, donde anoche actuaron en la gala de Los40 Music Awards, llegaron en un contexto muy diferente, con el país dividido y las banderas utilizadas a menudo como símbolo de confrontación por el procés catalán.

Recalaron en la capital española solo un día después de mostrar el videoclip de Walk on water, primer sencillo de su quinto disco de estudio, del que aún se desconoce título y fecha de publicación, y cuyo metraje constituye también el primer vistazo al material rodado de su documental A day in the life. En ese filme, contó, historias de todo tipo arman un relato tan diverso como lo es su patria.