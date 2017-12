Miles de Papá Noel recorren las calles de Madrid para recibir la Navidad

Alrededor de 7.000 corredores vestidos de Papá Noel (los adultos) y Elfos (los niños) recorrieron ayer las calles del centro de Madrid con motivo de la tradicional Carrera de Papa Noel, que contó con el medallista olímpico Fermín Cacho como padrino. En esta edición los corredores María Anaya Martínez y Luis Figueroa García-Cubillana fueron los primeros en cruzar la meta de una de las citas más familiares del calendario deportivo. El medallista olímpico Fermín Cacho recibió el Papá Noel de oro en homenaje al 25 aniversario de su oro en Barcelona 92. "Me lo he pasado genial, no se me ocurre una forma mejor de arrancar la Navidad", comentó.