Laura Ponte, la moda en 360 grados

Si hay alguien que haya vivido, y que viva, el mundo de la moda en 360 grados, es Laura Ponte. La modelo fue una de las grandes top de la moda española en los años 90, desfilando para los modistos más importantes y siendo portada de las revistas más importantes del sector. Pero, desde que decidió bajarse de las pasarelas, la moda ha seguido en su día a día. Aunque de otra forma. "Siempre me ha atraído mucho más lo que hay detrás del desfile, la parte creativa", afirma. Así, aunque sigue siendo imagen de muchas campañas y marcas, hace tiempo que lleva colaborando con distintas marcas del sector textil en la preparación de sus colecciones, como Alvarno. Pero, ahora, ha dado un paso más. Ponte, ha presentado la primera colección de bisutería y está terminando los bocetos de la que será su primera propuesta textil junto al diseñador gallego Roberto Verino. Verino volvió contactó con ella para sacar adelante el proyecto con la nueva colección para este invierno. Y la encandiló. "Me contaron de qué iba, un homenaje a los años de Verino en París, y la posibilidad de hacer algo interesante con los iconos de la capital francesa: el Moulin Rouge, la Torre Eiffel, la pirámide del Louvre? y me pareció un reto apetecible". Y empezó a investigar con materiales nuevos, deconstrucciones y montajes artesanales que han dado como resultado exquisitos broches y hebillas de cinturones de corte geométrico, que recogen conceptualmente esos símbolos parisinos, realizados en resina con carga mineral negra, latón cepillado, chatones, y metacrilato. "Ha sido un trabajo brutal. Menos la parte que hay que hacer con láser, como cortar el latón o el acero, está todo hecho con mis manos. He estado 12 días sentada en una silla de 7 de la mañana a 12 de la noche pegando 3.600 chatones", recuerda entre risas. Y no solo eso. "Me he encargado de todo el ensamblaje y el empaquetado. Así que hay un trocito muy importante de mí en cada una de las piezas", dice. Esta colección, que ya está a la venta en tienda, no es la única colaboración de Ponte con Verino. "Estoy terminando una colección de ropa de cara al próximo verano, que se presentará en febrero". Se trata de siete prendas con varias declinaciones y varios cinturones. "Verino hace una colección para tienda y otra para desfile más especial", afirma