Gerwig alza la voz contra Allen

Greta Gerwig, la directora de Lady Bird, flamante ganadora del Globo de Oro como mejor película de comedia, también alzó la voz en modo de protesta por el acoso sexual en Hollywood. Y al igual que David Krumholtz, el actor del drama Wonder Wheel, la actriz y directora también se arrepiente de haber trabajado con Woody Allen.

Gerwig estuvo bajo la dirección de Allen en la película A Roma con amor, en la que dio vida a Sally. Y ahora, tras las acusaciones por abusos sexuales que pesan sobre el cineasta, principalmente por parte de su propia hija, Dylan Farrow, Gerwig se sinceró. Fue en una entrevista concedida a The New York Times donde confesó que si hubiera sabido todo lo que sabe ahora "no hubiera trabajado en esa película".

Y a pesar de que creció con las películas de Allen, está dispuesta a tomar decisiones radicales en la tolerancia cero que hay que mostrar ante los abusos.