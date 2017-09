Nicole Scherzinger confiesa haber batallado contra la bulimia

Nicole Scherzinger logró la fama cuando formaba parte del grupo The Pussycat Dolls, pero en medio de ese éxito la cantante mantuvo una batalla secreta con la bulimia. La estrella de 39 años ha concedido una entrevista a la revista Cosmopolitan en la que confiesa que sus problemas con la imagen corporal empezaron en la adolescencia.

Hasta tal punto llegó la obsesión por la imagen que salía a hacer deporte de madrugada. "Ahora acepto más mi cuerpo. Siempre fui muy crítica conmigo desde muy joven, y cuando tenía 14 años empecé a correr", confesó Nicole. "Salía en medio de la noche y corría, porque pensaba que tenía que ser más delgada y que mis muslos debían tener cierto aspecto", añadió.

Esa obsesión fue a más cuando ingresó en la banda musical femenina, que obtuvo enormes éxitos entre 2005 y 2010 vendiendo más de 50 millones de discos en todo el mundo. "Fue muy intenso y me robó toda mi felicidad, confianza y recuerdos", admitió la británica. Nicole era la cantante y bailarina principal del grupo, la líder, y sintió una enorme presión por no defraudar a los fans. "Pero una vez que salí de esa situación me di cuenta de que había ayudado a muchas personas", subrayó.

En otra entrevista, la modelo manifestaba su intención de formar una familia en los próximos cinco años. "Tengo un proyecto que es mi sueño, tengo una visión para ello y quiero crearlo. Es algo que siento que no se ha hecho antes, así que quiero tomarme algún tiempo para llevarlo a cabo, ese álbum y mi tour, a buen término", comentó Nicole, declaración que confirmaría los rumores de un posible descanso como jurado del reality de Simon Cowell para regresar a la música.

"Después de eso quiero hacer más películas, más teatro, más trabajos de caridad y luego dentro de cinco años espero tener una familia", subrayó la ex novia de Lewis Hamilton.