Cristiano Ronaldo enseña a su hija Eva en las redes sociales

No hay duda de que Cristiano Ronaldo atraviesa uno de los mejores momentos de su vida. Desde que comenzara su relación con Georgina Rodríguez hace poco más de un año, su vida ha cambiado por completo, tanto que ha formado una familia numerosa de la que no puede estar más orgulloso.



En su cuenta de Instagram en la que no para de compartir imágenes de su familia. La última con su hija Eva. En la última fotografía aparece el jugador con la pequeña en brazos en lo que parece ser el jardín de su casa. Esta tierna imagen se une a las que el futbolista y la modelo ya han compartido en otras ocasiones.





Losllegaron a la familia el pasado mes de junio poy hace tan solo unos días daban la bienvenida a la pequeña, la primera hija en común de Cristiano y Georgina.La pareja poco a poco vuelve a la normalidad. Además de compartir momentos con su pareja ypara recuperar su figura la modelo también ha sacado su lado más solidario al acudir este pasado fin de semana al rastrillo Nuevo Futuro.