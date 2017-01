Diez consejos si tienes gripe

El Ministerio de Sanidad hace algunas recomendaciones para los enfermos de gripe, un virus que este año está atacando con mayor dureza que en inviernos anteriores:



1. Descansar



2. Beber abundantes líquidos



3. Evitar el consumo de alcohol o tabaco



4. Tomar medicación que mejore los síntomas de la gripe (como medicamentos para bajar la fiebre)



5. La gripe está causada por un virus, así que los antibióticos no mejoran los síntomas y no aceleran la curación



6. No dar aspirina a niños ni adolescentes (podría provocar un síndrome raro pero grave que se denomina Síndrome de Reye)



7. El tratamiento de la gripe suele ir enfocado a tratar los síntomas que la enfermedad produce. Sin embargo actualmente existen cuatro antivirales frente a los virus gripales (amantadina, rimantadina, zanamivir y oseltamivir) aunque su utilización es muy limitada.



8. Los fármacos antivirales si se dan en los primeros días tras el inicio de los síntomas pueden reducir la duración de la enfermedad. Estos medicamentos deben ser recetados por un médico ya que pueden tener efectos adversos importantes. Hay que tener en cuenta que estos fármacos no son efectivos para tratar infecciones bacterianas ni otros virus que pueden darse como complicaciones de la gripe



9. Para evitar propagar la enfermedad, hay que lavarse continuamente las manos



10. A la hora de toser o estornudar, cubrir la boca