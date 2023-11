He conquistado muchos fracasos.

***

Los inquietos te dirán que la paciencia te obligará a ser paciente y que, por tanto, te conducirá a la enfermedad.

***

La vida no coincide con mis ritos de puntualidad.

***

Esas palabras que no se encuentran en el diccionario, que no se dejan domesticar, y que me miran como tú lo haces.

***

Yo soy mi hijo.

***

El plástico es tan silencioso como un reptil.

***

He planeado muchas cosas que ahora planean sobre mí, como una cohorte de molestos moscardones (moscardrones).

***

Me ofendo sentado.

***

Los teatros están llenos de vacíos.