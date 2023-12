Ya no se llevan las pecas, ni los sauces llorones, ni el rumor de las albuferas.

***

Si el mar pudiese llevarme mar adentro, donde sólo del mar pudiese escapar…

***

- Ojalá logremos entendernos.

- ¿Para qué?

- Para publicarlo.

***

A veces hay que decir lo que uno piensa. Por eso prefiero permanecer callado.

***

Res Tajestad.

***

Creo que si me contratasen en un barco sería como achicador.

***

Ya me iba a mi cielito lindo, ya me iba a perseguir las nubes, ya me iba a dibujar los ojos que me hacen feliz.

***

¿Será la faz de la Tierra un antifaz?

***

Las pruebas de fuego suelen hacerse con agua.