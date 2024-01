Es probable que todo comience ahora mismo.

***

El agua nos enseña el equilibrio entre la necesidad y el exceso.

***

No importa su forma o tamaño: la maleta es un ataúd a medida de nuestro cuerpo.

***

- ¿Qué debo hacer para sentirme vivo?

- Tan sólo esa pregunta.

***

La nieve refleja todo aquello que no podemos ver.

***

Todo lo que he dejado lo he dejado intencionadamente. Todo lo que he cogido me ha dejado intencionadamente.

***

Hilar fino enerva a tus enemigos.

***

Cuando escucho la expresión “vida nocturna” me parece que es todo lo contrario.

***

A veces piensas que estás perdiendo la vista, pero sólo tienes las gafas sucias.