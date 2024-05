Me siento observado y juzgado, aunque nunca conoceré su veredicto.

***

Nunca he sabido si tengo una vida lejos de aquí. Ahora que todos los lugares me parecen caóticos y expuestos a idéntico ocaso, mi desconcierto al respecto me impide imaginar cualquier otro yo que pudiese disipar las penurias del actual.

***

Sí, he tomado durante años cacao sin haber visto la planta, besando tus labios sin haberte conocido.

***

Me despido todos los días de los escenarios.

***

- Puedes hacer lo que quieras, siempre que no hagas nada, claro.

***

Todo se extingue en cuanto se desea.

***

Duerme en el sillón, aunque no tenga pareja con la que discutir.

***

He rechazado una y otra vez los servicios de un retratista: no puedo verme ni en pintura.

***

- ¿A qué te dedicas?

- A hacerme ilusiones.

- Pero... ¿eso es un trabajo?

- El más duro y peor recompensado.