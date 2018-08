Millones de hormigas forman un puente para atacar un avispero

Las hormigas legionarias, también conocidas como hormigas del ejército o marabunta, se diferencian de otras especies de hormigas por su agresivo comportamiento depredador, su carácter nómada y sus incursiones, en las que un enorme número de hormigas obreras adultas (de 100.000 a 2.000.000) forman columnas de hasta 20 metros de ancho y 200 metros de largo, adentrándose en un área y atacando a sus presas en masa.





Attack of legionary ants (also known as army ants or marabunta) to a wasp honeycomb. Impressive the level of swarm intelligence and collective computation to form that bridge. pic.twitter.com/StvDkmv8x8

When this type of attack happens, the wasps usually escape and the ants do not leave until they've completely looted the honeycomb, carrying pupae, larvae, and eggs, as well as some adults who did not manage to escape



They can even build across the water! pic.twitter.com/cuQxQbCor0