Aunque ya era conocida, se ha vuelto a abrir el debate. 42000 “me gusta” y más de 3300 retuits en 12 horas dan prueba de ello.

La usuaria @MerGarza volvió a hacerse eco de una noticia curiosa que tuvo lugar en Francia, en la región de Alsacia, en el 2012. Los apicultores de la zona comenzaron a ver cómo sus abejas producían miel de color azul intenso o verde, un color que nada tiene que ver con la escala cromática natural. La miel puede adoptar colores que van desde al ámbar pálido al marrón casi negro, llegando a tener a veces coloraciones algo rojizas, pero jamás azuladas.

¿Por qué se vuelve azul la miel?

Como era de esperar, los apicultores afectados comenzaron a buscar la fuente de la contaminación que confería el matiz azulado a la miel que producían sus abejas y, finalmente, dieron con ella: unos contenedores de desechos de una planta de fabricación de M&M's cercana y no cubierto habían servido de alimento a sus abejas, quienes habían ingerido también el colorante alimentario azul.

Las abejas producen miel a partir del néctar de las flores, que es rico en fructosa y sacarosa, y van eliminando el agua al pasarlo de unas otras y gracias a una operación coordinada de aleteo final dentro de la colmena. Así, lo que antes era una disolución acuosa azucarada pasa a tener la consistencia, el color y la viscosidad de lo que conocemos como miel.

Nada más recibir la notificación, los responsables de la planta de chocolates y snacks, procedieron a una limpieza concienzuda de esos contenedores y pasaron a aplicar medidas para no volver a dejar este tipo de materiales al aire libre o sin sellar.

De la miel azul solo sabemos que tenía un sabor normal, pero no pudo ponerse a la venta. A pesar de que el pigmento era apto para su uso alimentario en humanos, la miel debe cumplir con una serie de características, entre las que se incluye la gama de color permitida. Toda miel que no cumpla una de estas características, pasa a ser considerada no apta para el consumo y no puede salir al mercado.

Al no ser esta la primera vez que unas abejas producen miel con coloraciones no debidas al néctar de las flores por una contaminación o un accidente, la publicación de Twitter abrió de nuevo el debate sobre el manejo de los residuos industriales.