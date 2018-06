Sin trucos ni malabarismos

No me asusta ni veo como una amenaza que la mayor parte de los ministerios del gobierno de la nación estén dirigidos por mujeres, pues pienso que lo esencial es la calidad y validez de las personas sin atender a prejuicios de género imbuidos desde la niñez. Aunque es entendible que sea motivo de desconcierto e incertidumbre en parte de la población, pues hemos crecido y sido educados bajo una atmósfera de valores sociales donde la mujer ha estado al margen o formado parte de manera minoritaria de los puestos de decisión e influencia en organismos e instituciones públicas y privadas. Preocupación, en realidad, es la que produce conocer los datos publicados hace unos días por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, revelando que el 24,1% de las mujeres y el 32,6% de los hombres no juzgan como violación forzar sexualmente a la pareja.

Queda tiempo para que la sociedad se libere de pensamientos y tradiciones discriminatorias por razón de sexo, sin embargo, parece existir un movimiento reivindicativo imparable en el terreno de la igualdad sin trucos ni malabarismo entre hombres y mujeres.

