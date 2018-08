No es fácil. Hace ahora poco menos de dos meses publicaba Le Monde una tribuna de dos investigadores sobre el proyecto de ley francés para reforzar la lucha contra las violencias sexuales y sexistas. Como no podía ser menos, reprochan que no se tiene en cuenta las realidades sociales, gran comodín de tantas críticas. Todo depende de si se está a favor o en contra de la definición de la libertad respecto del uso de la sexualidad por la joven generación. O del sentido de la protección de los menores, por ejemplo, respecto de la pornografía: si su difusión es negativa, ¿no sería lógico restringirla jurídicamente en su raíz? Pero, una vez más, se impone la hipocresía, que no es ya, como antiguamente, un peaje del vicio a la virtud...

¿Cambia internet los comportamientos? ¿O simplemente los amplifica y difunde? Desde luego, aporta unos medios técnicos insospechados, que permiten lo mejor y lo peor: también en el ámbito de la criminalidad. Y no me refiero a la información dirigida a la comisión de graves delitos, incluido el terrorismo. Sino a todo tipo de acciones delictivas, para las que la existencia de la Red es solo el medio que las hace posible: el viejo descuidero de metros y tranvías puede actuar hoy directamente en cualquier lugar del mundo apropiándose de bienes ajenos muy dispares.

LA OPINIÓN publica opiniones de sus lectores, así como réplicas y sugerencias de interés general que sean respetuosas hacia las personas e instituciones. Las cartas pueden ser enviadas a LA OPINIÓN por vía postal (C/ Franja 40-42 15001 A Coruña), por fax (981 217 401) o por correo electrónico/cartasaldirector@laopinioncoruna.com). Deben tener como máximo 20 líneas e incluir nombre, apellidos, DNI, domicilio y teléfono de contacto. LA OPINIÓN se reserva el derecho a extractarlas.

Cláusula Legal: LA OPINIÓN A Coruña S. L. (C/ Franja, 40-42, 15001, A Coruña), le informa que sus datos de carácter personal facilitados en este formulario de cartas al director, serán incorporados a nuestros ficheros y tratados automatizadamente. De acuerdo a la L.O.P.D. 15/1999 (Ley Orgánica de Protección de Datos), vd. podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme a dicha ley. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la compañía cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.