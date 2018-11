Más mascotas, menos hijos

Como no dejo de tropezarme con personas paseando perros por la calle, me ha dado por consultar los datos oficiales. La última estadística disponible en Europa registra nueve millones de canes y gatos en los hogares españoles, con crecimiento progresivo de un año a otro. Los veterinarios suben a veinte millones el número total de mascotas, incluyendo a pájaros, peces, roedores, reptiles, tortugas y hasta hurones, que al parecer están al alza. No deben existir ya casas que no huelan a estas criaturas.

Estas cifras contrastan con la caída en picado de la natalidad, de la que se lleva alertando desde hace décadas. El pasado año arrojó el peor resultado de la serie histórica, con ocho y medio nacimientos por cada mil habitantes, lo que se traduce en un saldo vegetativo negativo de unas treinta y pico mil personas. Nunca como hasta ahora habían nacido menos bebés. Y nunca los muertos habían sido más que los que vienen a este mundo.

Ahora bien, mientras en España las familias parecen preferir tener mascotas a hijos, en otros lugares sucede justo al revés. Por ejemplo, en Irlanda. Esta nación lidera la tasa de fecundidad europea, contando con la población más joven. Tampoco es tan frecuente toparse allí con gentes caminando por las aceras con animales de compañía, que suelen circunscribir con toda justificación a las verdes casas de campo diseminadas por la isla, que es donde estas especies están mejor, y no hacinadas en apartamentos de cincuenta metros cuadrados.

Es posible que esta comparación que aquí planteo sea una simple coincidencia de la que resulte apresurado sacar conclusiones, pero para mí que algo hay ahí que debe observarse con detenimiento por los especialistas.

