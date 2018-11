De qué va esto

Supongo que muchos ciudadanos entre los que me incluyo se harán esta pregunta ante la novela por entregas del policía Villarejo, porque es o ha sido un policía con alguna especial atribución, ¿o no? ¡Menuda trama para dar pié al guión de una película! El problema sería para el director que se atreviese a pasarla al celuloide. ¿Sería como cine negro? ¿Sería como una tragedia? ¿Sería una película costumbrista sobre la "España casposa? El tema daría para muchas versiones. Imagínese un policía que trae en jaque no a un partido políticos que gobierna sino también a la oposición. Es decir tanto la derecha, la izquierda, puede incluso que hasta la monarquía en sus peores momentos, y también al poder judicial. Todos están en el punto de mira y dependen de conversaciones grabadas ilegalmente, y no nos olvidemos que estamos en un "estado de derecho" y en una "democracia consolidada". Y alguien me preguntará porque lo del estado de derecho y lo de democracia lo entrecomillo, y yo gustosamente le contestaría que ante esta película en donde el Estado Español depende de lo que ha grabado un policía, no es un estado real sino virtual, es decir de película.

Eduardo Vázquez-Martul

A Coruña

