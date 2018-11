El segundo idioma más hablado del planeta se encuentra en estado crítico. Si Cervantes viviera este uso del castellano, a buen seguro moriría de pura pena. Se escribe con contracciones inventadas y faltas de ortografía. Sin rubor ni drama. Que sea el receptor, el que haga el esfuerzo por entender mi comunicado.

No se lee más allá de unos pocos caracteres, no se visualiza la versión correcta de la palabra. Se habla con los congéneres como se escribe. Conversaciones superfluas sacadas de breves mensajes de texto. Repletas de vulgarismos, las mismas voces con independencia de la situación. Así se hable con la pareja, la directora de la oficina o el Papa de Roma. ¿Tildes? ¿Puntos? Los millenials ya no les encuentran utilidad alguna.

Más de dos mil plazas de profesor sin cubrir, por faltas de ortografía en los exámenes de oposición. Parece que las generaciones venideras aprenderán con las migajas de nuestra lengua, tal vez en forma de emoticonos.

