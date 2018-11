Se hace con las riendas

Que el líder de Podemos se ofrezca, y se lo concedan, ser mediador con los nacionalistas catalanes para que éstos den sus votos a los Presupuestos del Gobierno socialista no tendría nada de particular, dado el interés legítimo de quien ha pactado las cuentas del Estado. El problema surge cuando Pablo Iglesias se arroga el papel de "gran negociador", que deber corresponder al PSOE, y declara que no se pondrá límites en sus conversaciones con los separatistas, que, sin duda, buscarán, como así lo están haciendo y no solo por temas económicos, exprimir al máximo el valor de sus escaños.

La de Iglesias es una actuación que correspondería al Vicepresidente de Gobierno, yo no sé si se lo han pedido, lo que sí es cierto es que se lo han permitido, aunque los resultados no parecen ser los que se esperaba.

