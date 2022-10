Cunqueiro, en el español de Galicia

“Me interesa muchísimo Cunqueiro, creo que es sin lugar a dudas el mayor prosista gallego del siglo XX y uno de los mejores españoles”, afirmó Jesús Blázquez, director de Ediciones 98, sobre su iniciativa de publicar Los otros feriantes, la versión en castellano de la popular obra del escritor de Mondoñedo que ayer presentó en A Coruña. “Mi idea es potenciar su figura porque está un poco arrinconada en el conjunto de España y algunas de sus obras son poco conocidas”, apuntó Blázquez.

Apostó por comenzar por esta porque “es muy característica de su prosa y una obra de su plenitud” y porque, aunque es un reflejo del mundo rural gallego, considera que “tiene un interés universal” , frente a los estereotipos que confieren a Cunqueiro un carácter localista. “García Márquez escribió sobre Macondo y fue premio Nobel y cuando se lo concedieron, comentó que Cunqueiro lo merecía más porque era un gran admirador suyo”, indicó.

Otra de las razones para publicar la obra es que carece de una versión completa en castellano y que esta además está escrita “en el español que se habla en Galicia, con sus formas verbales y sintácticas, como la habría hecho Cunqueiro”, cuyo hijo César supervisó esta edición. Ediciones 98 tiene previsto publicar también en castellano Merlín e familia y As crónicas do sochantre, la primera de las cuales fue traducida por el propio Cunqueiro y la segunda por Francisco Fernández del Riego, cuya versión para Blázquez “adolece de falta de poesía y está en el español de fuera de Galicia, no en el que hablan los gallegos”.

“Es interesantísimo aproximarse a la realidad gallega a través de la gran literatura de Cunqueiro, que entremezcla realidad y fantasía, así como con su gran conocimiento de la cultura clásica”, destacó el editor, para quien Los otros feriantes “es un libro muy divertido porque refleja el lado amable de la vida” y en el que “el lector va a descubrir unas semblanzas muy interesantes, muy bien escritas, muy divertidas y amenas que van a dar una idea de cómo es ese mundo rural, pero con un matiz universal porque habla de la condición humana”.

Blázquez, que ha publicado también seis obras de Wenceslao Fernández Flórez, justifica su interés por los autores gallegos en su convicción de que “en la literatura española del siglo XX la prosa gallega ocupa un lugar destacado”, por lo que busca autores que tengan gran calidad y que estén “olvidados o arrinconados”.

Uno de ellos es Camilo José Cela, del que Ediciones 98 acaba rescatar Páginas de geografía errabunda, que no se ha reeditado desde su única publicación en 1965. Se trata de una obra del “Cela vagabundo y viajero a pie de los años cuarenta, que viajaba para disfrutar del paisaje y del paisanaje” y en la que narra sus vivencias en Castilla y León, Asturias, Extremadura, Andalucía y Galicia. En esa comunidad refiere su reencuentro en A Coruña con una mujer que fue su novia y que en ese momento estaba ya casada y con hijos, “por lo que imagina lo que habría sido su vida con ella y habla metafóricamente de que le habría gustado casarse con A Coruña”, señala Blázquez, quien proyecta editar también de Cela las obras Balada del vagabundo sin suerte y otros apuntes de viaje y los ensayos Cuatro figuras del 98 y Cajón de sastre.

Aunque nacida en Santander, la fuerte vinculación que mantuvo con Galicia hace que Elena Quiroga pueda ser considerada escritora gallega “por la temática y por su forma de escribir”, según Blázquez, quien reeditó Presente profundo, su último libro, al que solo siguió su discurso de ingreso en la Academia Española, en el que habló sobre Cunqueiro. Para el editor, esta es su “obra cumbre”, en la que Quiroga utiliza el monólogo interior y la ruptura temporal para narrar la vida de dos mujeres que se suicidan a partir de los recuerdos y la investigación del forense que levanta el cadáver de una de ellas. De cara al futuro, Ediciones 98 volverá a lanzar la primera obra de Quiroga, La soledad sonora.