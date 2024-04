El Encuentro de Humorismo vendió ya más de 20.000 entradas

Más de 20.000 personas asistirán al Encuentro Mundial de Humorismo (EMHU) entre el 25 de abril y el 5 de mayo, según informa la organización. Los espectáculos La capital del pecado 2.0, Mentes peligrosas, Esto no es un show, La ruina, Humoris Causa y Fantastic Colofón colgaron el cartel de entradas agotadas hace semanas, al igual que Lo que me han enseñado los mayores y El sentido de la birra. Aún quedan entradas para otros espectáculos como Celebreixon, Go Home, Tengo cosas para hacer y La nueva normalidad. EMHU colaborará con la Obra Social de Abanca en la campaña Cultura por Alimentos, que invita al público asistente a las actividades paralelas gratuitas en Afundación a que aporte productos no perecederos que distribuirá el Banco de Alimentos Rías Altas.