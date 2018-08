El otoño se moverá al ritmo de U2 y Mariah Carey

Tras ocho meses de una actividad musical inaudita, la agenda otoñal de grandes conciertos en España se presenta más tranquila, con U2 como principales y casi únicos protagonistas, con permiso de la diva Mariah Carey y una oferta sobre todo nacional en la que destacarán Manolo García y Malú.

Atrás quedan los vertiginosos meses previos en los que se sucedieron y a veces solaparon artistas foráneos de la talla de Bruno Mars, Pearl Jam, Bob Dylan, Depeche Mode, Queen, Guns N' Roses, Iron Maiden, Roger Waters o Arcade Fire, por mencionar a unos pocos.

El relevo lo tomará el 4 de septiembre en el Estadio Municipal la Balastera de Palencia el "sex symbol" colombiano Maluma, dentro de su nueva gira por España para presentar "F.A.M.E.". Después viajará a Madrid (día 6, WiZink Center), Málaga (día 7, Auditorio Municipal Cortijo de Torres), Sevilla (8, Estadio la Cartuja), Valencia (14, Plaza de Toros) y Barcelona (15, Palau Sant Jordi).

Entonces será el turno de los irlandeses U2 en su primera actuación en Madrid en 13 años. Con la gira "Experience+Innocence" serán dos las noches que los irlandeses pasen por el WiZink Center capitalino, las de los días 20 y 21 de septiembre, tras agotar todas las entradas a un ritmo fulgurante.

El pop onírico de Beach House inundará la sala La Riviera de Madrid el 27 de septiembre y, un día después, la barcelonesa Razzmatazz. Este clima de placidez lo romperá el r&b hipervitaminado del estadounidense Jason DeRulo los días 16 y 17 de octubre en Madrid (WiZink Center) y Barcelona (Sant Jordi Club).

A solo unos metros, ese mismo día, actuará en el Palau Sant Jordi la italiana Laura Pausini para presentar el álbum "Hazte sentir" (2018), que disfrutará de un segundo repaso en España el día 18 en el WiZink Center madrileño.

Los días 26 y 27 de octubre, el BIME Live! de Bilbao recibirá en esta edición a MGMT, Editors, José González, Aphex Twin y Damien Jurado, entre otros.

El grueso de los conciertos internacionales más granados se desarrollará a continuación en salas, por ejemplo en la barcelonesa Razzmatazz, que el 14 de octubre recibe a Anna Calvi (quien marchará el 16 al Changó Club de Madrid y el 17 a Capitol de Santiago de Compostela).

En la mítica sala de la ciudad condal también actuará el 1 de noviembre Cat Power, que acaba de estrenar tema junto a Lana del Rey y que el día 2 recalará en el Teatro Circo Price de la capital, mientras que los roqueros ingleses Spiritualized han cerrado ese día en Razzmatazz y el 3 en La Riviera.

El Palau Sant Jordi desplegará el 18 de noviembre la potencia roquera combinada de Slayer, Lamb of God, Anthrax y Obituary, en contraste con la elegancia de Villagers, que estrenarán ese día el disco "The art of pretending to swim" en el Kafe Antzokia de Bilbao, antes de partir el 19 hacia la Sala Changó de Madrid y el 20 a Razzmatazz 2.

El WiZink Center acogerá para entonces los últimos conciertos internacionales con cierta entidad, el de los australianos 5SOS el 19 de noviembre y la propuesta navideña de Mariah Carey, que el 17 de diciembre recalará en Madrid por primera vez en 18 años, dentro de la gira "All I Want For Christmas Is You Tour".



Artistas nacionales

El resto de la programación vendrá de artistas de estos lares, a destacar Manolo García, que afrontará a partir del 1 de septiembre en la plaza de toros de Albacete el segundo tramo de la gira de "Geometría del rayo", que le llevará al Auditorio Rocío Jurado de Sevilla el día 8, a la plaza de toros de Valencia el 15, al Palau Sant Jordi el 20 de octubre y al WiZink Center el 27 de ese mes.

Superada su laringitis aguda, otro que retomará los compromisos en vivo será Joan Manuel Serrat. El 8 de septiembre llevará "Mediterraneo Da Capo" a Palma de Mallorca, mientras le aguardan públicos como los de Bilbao (día 16, Palacio Euskalduna) o Mérida (día 22, Teatro Romano). En diciembre cerrará gira en Madrid (día 12, WiZink) y Barcelona (Auditori del Fòrum, 18 y 19).

Miguel Poveda seguirá "Enlorquecido", con conciertos el 22 de septiembre en el Circo Price de Madrid, el 20 en el Palau de Les Arts de Valencia, el 2 de noviembre en el Auditorio de Zaragoza y el 9 de ese mes en el Festival Mil·lenni de la ciudad condal.

Incombustible como es, Raphael tampoco detiene su gira. Este 2 de septiembre estará en la Plaza Mayor de Valladolid, el 22 en el WiZink Center, el 28 en el Palau Sant Jordi, el 29 en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza y el 20 y 21 de octubre en el Auditorio FIBES de Sevilla.

Tras una gira previa en la que se coronó como ídolo de multitudes, Loquillo inicia el 15 de septiembre otro tour, "40 años de rock and roll actitud". Será en Arnedo (La Rioja) y le seguirán diez citas más en puntos como Murcia (22 de septiembre), Málaga (28 de septiembre), Sevilla (5 de octubre), Bilbao (16 de noviembre) o Barcelona, el final, el 14 de diciembre.

Tequila, el ahora dúo empujado por Ariel Rot y Alejo Stivel, ofrecerá conciertos en dos únicas ciudades: Madrid, el 25 de septiembre en el WiZink Center, y Benidorm (Alicante), en el Auditorio Julio Iglesias los días 12 y 13 de octubre.

Una de las giras más emocionantes por su componente de despedida de los escenarios seguirá siendo la de Rosendo Mercado. "Mi tiempo, señorías..." pasará por pequeños escenarios y, ya en diciembre, por grandes espacios como Coliseum de A Coruña el día 14, el Bilbao Exhibition Center (BEC!) el 15, el WiZink Center de Madrid el 21 y en Sant Jordi Club de Barcelona el día 22.

Las grandes locomotoras españolas del directo seguirán en marcha, con Pablo Alborán al frente. El 14 y 15 de septiembre estará en el Cuartel de Artillería de Murcia, el 22 y 23 del mismo mes en la plaza de toros de Granada, el 8 de diciembre en el WiZink Center y el 21, fin de gira, en el Palau Sant Jordi.

Dani Martín pondrá el broche a la gira "Grandes éxitos y pequeños desastres" los días 16 y 17 de noviembre en el WiZink Center, la primera de ella con invitados, mientras El Barrio coserá las últimas "Costuras del alma" el 14 de septiembre en el Multiusos Sánchez Paraíso de Salamanca, el 24 de noviembre en el Palacio de Deportes de Granada y el 6 de diciembre en el Wizink Center.

Melendi tendrá paradas en octubre en el Bizkaia Arena BEC! de Bilbao (día 6), Coliseum de A Coruña (día 13), la plaza de toros de Valencia (19), el Cuartel de Artillería de Murcia (26) y el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla (27) y, finalizando en el mes de diciembre, en Barcelona (día 20) y Madrid (28).

Aliada por primera vez con LiveNation, la promotora de las divas pop globales, Malú retorna a la acción el 19 de octubre en Málaga (Palacio de Deportes Martín Carpena) y después pasará por Murcia (27 de octubre, plaza de toros), Barcelona (1 de noviembre, Palau Sant Jordi) o Valencia (10 de noviembre, plaza de toros), además de visitar el 14 de diciembre su recinto fetiche, el WiZink Center.

Este gran espacio se ha convertido desde hace años en un símbolo a conquistar por más artistas nacionales, como Luz Casal, que lo ocupará el 16 de diciembre. Además, debutarán allí Pastora Soler (21 de octubre), Pablo López (13 de noviembre), La M.O.D.A. (1 de diciembre), La Pegatina (22 de diciembre) y Lori Meyers (29 de diciembre), ya al filo del Año Nuevo. EFE