Oliver Laxe desembarca en Cannes

Pedro Almodóvar, Terrence Malick, Jim Jarmusch o Ken Loach son algunos de los pesos pesados que competirán en la 72 edición del Festival de Cannes, según la programación oficial desvelada este jueves en París por su delegado general, Thierry Frémaux. Y, junto a ellos, un gallego se subirá a la palestra, Oliver Laxe, que compite en Una cierta Mirada con su película "O que arde".

Una edición en la que 19 películas competirán por la Palma de Oro y en la que "Dolor y Gloria" será la sexta oportunidad para Almodóvar de hacerse con el premio principal del festival.

La película de Almodóvar tendrá una fuerte competencia en títulos como el drama histórico "A Hidden Life", situado en la Segunda Guerra Mundial, de Terrence Malick, que marcará el regreso del director estadounidense ocho años después de haber logrado la Palma de Oro con "El árbol de la vida".

El trofeo tampoco se le resistió al británico Ken Loach en 2006 con "El viento que agita la cebada" y en 2016 con "Yo, Daniel Blake". Ahora competirá con "Sorry, we missed you", la historia de una familia tratando de combatir las deudas que le asedian desde la crisis financiera de 2008. "Muy kenlochiana", en palabras de Frémaux.

Entre los francófonos, otros clásicos del festival. Los hermanos belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne buscarán su tercera Palma -tras las de "Rosetta" (1999) y "El niño" (2005)- con un título social y de actualidad, "Le jeune Ahmed", sobre la radicalización islamista de un joven en la actual Europa.

También en este tono "Les Misérables", del maliense Ladj Ly, que pone el foco en la violencia policial y marginación de los jóvenes en la periferia parisina. El canadiense Xavier Dolan, uno de los jóvenes cineastas preferidos por Cannes, participará con una película que dirige y protagoniza, "Matthias et Maxime".

El brasileño Kleber Mendonça Filho, autor de "Aquarius", fue seleccionado con "Bacurau", centrada en los oscuros secretos de un grupo de vecinos, que codirige junto a Juliano Dornelles, y que está protagonizada por Sonia Braga y el alemán Udo Kier. A Jarmusch le tocará abrir la competición con "The Dead Don't Die", una película de zombies protagonizada por un elenco considerable: Adam Driver, Bill Murray, Chloë Sevigny, Tilda Swinton, Steve Buscemi, Selena Gomez y Tom Waits.

El filme se estrenará al mismo tiempo en las salas europeas, una exigencia que la organización del festival ha establecido para la obra seleccionada para la apertura, según dijo el presidente, Pierre Lescure, que aclaró que ya hay 400 salas dispuestas a acoger la proyección ese día.

La presencia de directoras sigue siendo discreta aunque "in crescendo", con cuatro mujeres en la competición oficial: las francesas Mati Diop ("Atlantique"), Justine Triet, ("Sibyl"), y Céline Sciamma, ("Portrait de la jeune fille en feu"), y la austríaca Jessica Hausner ("Little Joe"), "bellos retratos femeninos", según Lescure.

En la sección Una cierta mirada, la segunda en importancia del festival, entran Annie Silverstein ("Bull"), la canadiense Monia Chokri ("La femme de mon frère") o Zabou Breitman y Eléa Gobbé-Mévellec ("Les Hirondelles de Kaboul"), adaptación del libro homónimo de Yasmina Khadra .



Y Oliver Laxe

(en el centro con sombrero), en pleno rodaje de "O que arde".

La presencia española se limita a Almodóvar en la competición principal y a Oliver Laxe ("O que arde", sobre los incendios en Galicia) y Albert Serra ("Liberté", sobre la aristocracia en los años de la Revolución Francesa) en Una cierta mirada. Mientras la latinoamericana se completa con la brasileña "Vida invisivel", de Karim Aïnouz, en Una cierta mirada, y la argentina "Que sea ley", de Juan Solanas, en sesión especial.

Además el mexicano Alfonso Cuarón asistirá como presentador de la proyección de una restaurada "El resplandor", el clásico de Stanley Kubrick protagonizado por Jack Nicholson, y su amigo y compatriota Alejandro González Iñárritu presidirá el jurado de la competición oficial.

Fuera de competición habrá hueco para estrellas ajenas al cine, como Elton John, que acudirá a la ciudad mediterránea para la presentación de una película en su honor, "Rocketman".

Y los organizadores no aclararon si el futbolista argentino Diego Maradona presenciará el documental que lleva su nombre, realizado por el británico Asif Kapadia. Cincuenta y tres años después del estreno de "Un hombre y una mujer", dos instituciones del cine, Anouk Aimée y Jean-Louis Trintignant, regresan en una continuación con "Les Plus belles années d'une vie", de Claude Lelouch, también fuera de competición.

El danés Nicolas Winding Refn, con una serie televisiva o veteranos como Abel Ferrara y Werner Herzog también se han colado en una programación a la que aún faltan algunos nombres por unirse, pero no será el de Quentin Tarantino, que no ha llegado a tiempo con su "Érase una vez en...Hollywood" para participar en un festival que se celebrará del 14 al 25 de mayo.

De nuevo, ninguna creación de Netflix entró en el certamen, que sigue exigiendo el estreno en salas para la clasificación final. Pese a esto, Frémaux indicó que las relaciones con la plataforma son buenas pero que el requisito sigue siendo ineludible.

Cannes rendirá homenaje en esta ocasión al actor Alain Delon, que recibirá allí la Palma de Honor por toda su carrera, y a la recién fallecida Agnès Varda, icono de la Nouvelle Vague, que protagoniza este año el cartel, un gesto con el que la organización parece querer sanar también las críticas por la falta de igualdad.