Fallece Quino y su Mafalda de Oviedo se queda huérfana

El dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado, conocido como 'Quino' y popular por ser el creador de Mafalda, falleció este miércoles en Mendoza, su ciudad natal, a los 88 años, confirmaron a Efe fuentes del entorno del autor.

Hijo de españoles y poseedor de galardones como el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades y la Medalla de la Orden y las Letras de Francia, Quino desarrolló las aventuras su personaje más popular entre 1964 a 1973, aunque las historias de la icónica niña se han replicado en todo el mundo hasta la actualidad.

Desde hace unos años, el autor, que se había mudado a Mendoza desde Buenos Aires a finales de 2017, tras quedarse viudo, sufría problemas de salud, aunque siguió asistiendo a diversos homenajes a su obra.

Salvador Tejón Lavado, "Quino", premio "Príncipe de Asturias" de Comunicación y Humanidades, descubrió en 2014 la escultura de Mafalda que ha quedado instalada en el Campo de San Francisco.

La pieza, que tuvo un precio de 8.000 euros, es una réplica exacta de la que está desde hace 15 años en el barrio bonaerense de San Telmo. Mafalda sentada en un banco junto al estanque de los patos.



"La orfandad fue un trauma para mí"

Cincuenta años con Mafalda y 15 minutos con Quino. El premio "Príncipe de Asturias" de Comunicación charló con LA NUEVA ESPAÑA en 2014 con motivo de su galardón en una conversación donde el dibujante hizo gala de su humor e inteligencia. Quino prefería el sillón del hotel Reconquista de Oviedo a la silla de ruedas en la que hacía los continuos desplazamientos. "Para no dar una imagen dramática", decía Joaquín Lavado, de 82 años por aquel entonces.

-Cortó con Mafalda hace 40 años. En ese tiempo, la piratería le puso hasta banderas fascistas. Hoy unas pancartas decían "Mafalda no es princesa, es feminista". ¿La gente quiere a Mafalda más que usted?

-Pirandello dijo que una vez un autor crea un personaje, la gente lo va sintiendo como propio y cambia todo, sus costumbres, su ideología. Es cierto. Cuando digo que, para mí, Mafalda es un dibujo hay gente que se indigna: "¿Cómo un dibujo, si yo la siento como de mi familia, como una hermana, como una hija". No hago diferencia entre Mafalda y mis páginas de humor.

-Dejó de dibujar hace 7 años después de 60 de hacer humor gráfico. ¿Su cabeza sigue viendo chistes aunque no los haga?

-Me he censurado la imaginación porque ya no veo lo que sale de la mina del lápiz cuando estoy dibujando y eso me deprime mucho. Si no lo puedo dibujar, ¿para qué voy a pensar?

-¿Ha jubilado su cabeza?

-Trabaja sola por otros caminos, mucho con la música. Hay una conspiración mundial para no dejarnos pensar y a cada sitio que vas te ponen una música que no es la que quieres escuchar. Tengo una gran discoteca mental que tararea música popular o una sinfonía y me da mucha bronca que me la interfieran.