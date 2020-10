Rodríguez Uribes: "Es más seguro ir al cine que a un bar"

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha afirmado este jueves que es "más seguro" ir al cine, al teatro o a un concierto de música en vivo que ir a un bar o restaurante, porque la "Cultura es segura" no es un "desiderátum" sino un hecho "comprobado durante meses".

Así lo ha manifestado Rodríguez Uribes durante una entrevista en el Canal 24 Horas de TVE, donde ha dicho también que la cultura es "más segura", "sobre todo", que "las reuniones familiares o los lugares informales donde nos relajamos".

En este sentido, el titular de Cultura ha contado que en el consejo interterritorial que celebrará este viernes junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y los consejeros de Sanidad y Cultura de todas las Comunidades Autónomas, se "buscará reforzar las decisiones coordinadas de todos para trasladar el mensaje de que la Cultura es un espacio seguro".

Además, ha recordado que ya está en marcha la campaña 'CulturaSegura', diseñada para las redes sociales y compuesta por una serie de vídeos donde Alejandro Amenábar, Ana Belén, Ainhoa Arteta, Isabel Coixet, Antonio Canales, Luis García Montero, Lolita, Joaquín de Luz, Manuela Velasco y Sergio Momo, entre otros, animan a los ciudadanos a asistir a los espectáculos culturales bajo dos premisas: "la Cultura es segura" y "la Cultura ilumina".

"El sector está sufriendo estos meses lo que tiene que ver con el confinamiento, cuando se cerró todo, y después sufre el temor, que es humano, pero que no está justificado, de muchas personas que no van a los eventos culturales. Por eso hemos lanzado esta campaña, porque que la Cultura es seguro no es un desiderátum, es una comprobación durante meses", ha añadido durante la entrevista.