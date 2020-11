Mariah Carey es la reina indiscutible de la Navidad. Spotify ha publicado su lista de temas navideños más escuchados, clasificación que encabeza la cantante con su interpretación de 'All I Want for Christmas Is You'.

La plataforma señala que, en lo que va de año, los usuarios ya han escuchado más de 6.500 millones de minutos de canciones de Navidad en todo el mundo. Desde que se inauguró la plataforma en 2008, se han acumulado más de 37.000 millones de escuchas de música navideña. Es por eso que han elaborado un ranking con los temas preferidos de los usuarios.

Después de Carey, el segundo lugar lo ocupa 'Last Christmas', de Wham!; en tercera posición está 'Santa Tell Me' de Ariana Grande; en cuarta 'It's Beginning to Look a Lot like Christmas' de Michael Bublé, y en quinto lugar, 'Mistletoe' de Justin Bieber.

El ranking en España se completa con 'Jingle Bell Rock' de Bobby Helms; 'Holly Jolly Christmas' de Michael Bublé; 'Llegó la Navidad' de Generación Escogida y 'Ozuna' con Christian Nieves; 'Rockin' Around The Christmas Tree' de Brenda Lee; y 'Feliz Navidad' de José Feliciano. Los villancicos tradicionales también siguen cosechando popularidad en Spotify cada año. Ejemplo de ello es el éxito de títulos como El Burrito Sabanero, Campanas de Belén o Campana sobre Campana.

Como curiosidad, la compañía destaca que la playlist 'Christmas Hits' se ha escuchado mucho más durante los meses de septiembre y octubre respecto a 2019. De hecho, las diez canciones más escuchadas de Navidad en Spotify experimentaron un aumento del 25% en sus reproducciones en octubre. Además, aunque el consumo de música navideña se suele producir todos los años durante los fines de semana, la plataforma ha detectado un ligero aumento en las escuchas de este tipo de música de lunes a viernes.