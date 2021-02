En 2020, el peor año para la música, Ana Mena se propulsó como un cohete gracias a dos éxitos consecutivos que la convirtieron en una de las artistas españolas más escuchadas tanto en España como en Italia, lo que la ha perfilado para muchos eurofans como perfecto relevo de Blas Cantó en Eurovisión 2022.

"Es una responsabilidad muy grande y no es que me asuste, pero quizás ahora mismo estoy muy concentrada en las canciones que están por salir y en componer en el estudio. No creo que fuese el momento para ir a Eurovisión... Aunque nunca se sabe", responde a Efe a ese respecto.

Con su último gran éxito, 'A un paso de la luna', acaba de hacerse acreedora de dos nominaciones a los Premios Odeón en las categorías de mejor canción y mejor videoclip, y además ha visto multiplicarse aún más sus reproducciones totales. Solo diez artistas españoles, incluida ella, han conseguido superar los 100 millones de "clics".

"Ha sido un buen año el 2020 dentro de lo que cabe, la gente ha acogido muy bien las canciones y eso es importante, porque yo hago música porque es mi pasión, pero también para que el público las reciba y las disfrute", señala.

El camino viene de largo, no obstante. Mena (Estepona, 1997) empezó a cantar a los 7 años, ganó concursos infantiles como los 'Premios Veo Veo' y se hizo con el papel de Marisol en el biopic que se hizo para televisión.

Después llegarían el cine (Pedro Almodóvar le dio la oportunidad en 'La piel que habito' de encarnar la versión más joven de la hija de Antonio Banderas) y la serie musical para la pequeña pantalla 'Vivo cantando', momento a partir del cual centró sus pasos más concienzudamente en su faceta de cantante.

"Siempre que sea posible compaginar música e interpretación, yo encantada, porque van unidas. Cuando cantas una canción, también la cuentas. Pero es cierto que la música es mi vida, mi pasión, y que le dedico el cien por ciento de mi tiempo. Si tuviese más, más le daría", afirma esta artista que acaba de ser confirmada de la ficción "Bievenidos a Edén" de Netflix.

Fue en 2015 cuando lanzó su sencillo 'No soy como tú crees', un tema pop de sonido retro, al estilo de Meghan Trainor, que poco tiene que ver con su actual estilo más apegado al urbano latino.

"Era una artista en crecimiento, estudiándose; a día de hoy también lo soy, porque nunca se deja de mejorar y de evolucionar, pero con 18 años, más aún", precisa esta artista a la que es habitual verla cambiar de registro.

Sobre esa elasticidad, que la llevó a colaborar en años siguientes con artistas de perfil más latino como CNCO, Gente de Zona o Becky G, insiste: "Todos los días me encuentro y todos los días cambio, pero eso no significa que no me haya encontrado".

Siguiendo su olfato, en 2018 decidió depositar su atención en la orilla contraria, la del Mediterráneo. "Cuando mirábamos cómo sacar la música fuera del país, el primer impulso era Latinoamérica, pero nos daba la sensación de que se estaba obviando la escena europea, donde hay músicos con mucha personalidad", explica.

Así llegó la oportunidad de colaborar con un artista italiano llamado Fred de Palma que estaba empezando también a desarrollar su música con una canción llamada "D'estate non vale".

"Yo no tenía ni idea de italiano. Recuerdo que me pidieron una nota de voz por whatsapp para ver cómo me venía de tono la canción y que la grabé en el baño de mi casa. Ni imaginaba lo que estaba por venir", dice.

Lo que la motivaba eran "las buenas vibraciones" de un tema que, "cuando terminaba, querías volver a reproducir". No se equivocó y los buenos resultados en Italia les llevaron a repetir la fórmula, esta vez con un corte titulado "Una volta ancora", otro éxito aún más impresionante que llegó a España retitulada como "Se iluminaba".

Se puede decir que, de alguna manera, la evolución de ese tema fue una metáfora de cómo había sido la carrera de la propia Mena. "Fue una canción que estaba como dormida y, cuando despertó, duró más de un año", cuenta sobre el que en 2020 fue el segundo tema más reproducido en Spotify España.

"Continuar eso nos daba mucha tensión y responsabilidad, pero 'A un paso de la luna' resultó ser bastante acertado", cuenta Mena sobre esta colaboración con otro artista transalpino, Rocco Hunt, que la ha consolidado como una celebridad en Italia, donde actualmente busca casa fija para sus continuas idas y venidas.

No es de extrañar, por tanto, que sus planes musicales más inmediatos hablen tanto español como italiano. "Hay mucha música por venir en los dos idiomas", advierte esta diva nacional que protagonizará mañana un concierto en "streaming" gratuito de los 'Vodafone yu Music Shows' y que se muestra lista para dejar su sello también en 2021.

Como ella canta, "Ana Mena: desde Málaga para el mundo".